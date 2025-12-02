Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:Gebze

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Mehmet Topal

        Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Kadir Gürkan Uz)

        Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

        Setler : 22-25, 23-25, 27-25, 25-21, 15-13

        Süre: 163 dakika (27, 39, 39, 35, 23)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi Beton dökerken yan...
        Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi Beton dökerken yan...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler...
        Kartepe Teleferik Hattı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı
        Kartepe Teleferik Hattı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı
        "Yayalar evimi izliyor" şikayeti üst geçidi yıktırdı: "Evi yine görebiliyor...
        "Yayalar evimi izliyor" şikayeti üst geçidi yıktırdı: "Evi yine görebiliyor...
        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre uzağa yapıl...
        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre uzağa yapıl...
        Gölcük'te kan bağışı etkinliği
        Gölcük'te kan bağışı etkinliği