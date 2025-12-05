Kocaeli'de içinde 1300 gram altın olan çantanın çalınması güvenlik kamerasında

Elindeki çantayı almaya çalışan kişiye direnen Aydın'a başka bir kişi daha saldırmaya başladı.

Tavşanlı Mahallesi mevkisinde 24 Kasım'da saat 19.00 sıralarında arabasını park eden 74 yaşındaki Zeki Aydın'a, evine yöneldiği sırada kasklı bir kişi saldırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içinde 1300 gram altın olan çantanın çalındığı ve sahibinin darbedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

