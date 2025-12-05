Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de içinde 1300 gram altın olan çantanın çalınması güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içinde 1300 gram altın olan çantanın çalındığı ve sahibinin darbedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 21:26 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:26
        Kocaeli'de içinde 1300 gram altın olan çantanın çalınması güvenlik kamerasında
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içinde 1300 gram altın olan çantanın çalındığı ve sahibinin darbedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tavşanlı Mahallesi mevkisinde 24 Kasım'da saat 19.00 sıralarında arabasını park eden 74 yaşındaki Zeki Aydın'a, evine yöneldiği sırada kasklı bir kişi saldırdı.

        Elindeki çantayı almaya çalışan kişiye direnen Aydın'a başka bir kişi daha saldırmaya başladı.

        Aydın'ı darbederek yerde sürükleyen 2 kişi, içinde 1300 gram altın bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

        Hırsızlık ve gasp anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

