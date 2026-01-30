Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde manyetik uyarım tedavisiyle hastalara ilaçsız ve cerrahisiz çözüm sunuluyor

KADİR YILDIZ - Beynin belirli bölgelerine manyetik uyarım verilmesi esasına dayanan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) yöntemi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında psikiyatrik hastalıkların tedavisinde destekleyici seçenek olarak uygulanıyor.



Standart ilaç tedavilerinden yeterli fayda sağlanamayan hastalarda alternatif olarak uygulanan yöntem, obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozuklukları, bağımlılıklar, şizofrenide işitsel varsanılar, migren, fibromiyalji ve kronik ağrı gibi birçok alanda kullanılıyor.



Uygulanan protokole göre seans süresi 3 ila 40 dakika arasında değişen yöntemde hasta işlem sırasında uyanık kalırken, seans sonrasında günlük yaşamına devam edebiliyor.



İlaçsız ve cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkan uygulama, gerektiğinde ilaç tedavisi ve psikoterapiyle, bu yöntemlerin etkisini destekleyici şekilde de uygulanabiliyor.



- "Dirençli depresyonu olan hastalarda kullanıyoruz"



KOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Elif Tatlıdil, AA muhabirine, yöntemin modern ve dünyada yaygın kullanıldığını, hastanelerinde uygulamanın 4 ay önce hizmete girdiğini söyledi.



Yöntemin beyne düşük seviyede manyetik dalgalar vererek uygulandığını anlatan Tatlıdil, bu sayede beynin daha az çalışan kısımları uyarılarak aktivitesinin artırılması ve düzensizlik bulunan kısmın düzenlenmesinin amaçlandığını belirtti.



Tatlıdil, yöntemi hem psikiyatrik hem nörolojik birçok hasta grubunda kullanabildiklerini aktararak, "Genel olarak bu yöntem dirençli depresyon hastalarında uygulanıyor. Çeşitli tedavilerden yarar görmemiş ya da tekrarlayan depresyon dönemleri olan dirençli depresyon dediğimiz hastalarımızda en çok kullandığımız bir yöntem. Yöntemin birkaç avantajı var. Bunlar herhangi bir işte girişim, cerrahi, anestezi veya enjeksiyon olmaksızın yapılan bir yöntem olması, diğer tedavilere dirençli birçok hastalıkta kullanılabilmesi sıralanabilir." diye konuştu.



Yöntemin obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozuklukları, şizofreni hastalarında dirençli işitsel varsanılarda, migren, bağımlılık, fibromiyalji gibi bozukluklarda kullanılabildiğini aktaran Tatlıdil, ilaç tedavisi, psikoterapiye ek ya da tek başına yararlanıldığını bildirdi.



- "Her hastaya uygulanabiliyor"



Tatlıdil, uygulamanın hastanın hastaneye yatmasını ve herhangi bir ilaç tedavisi almasını gerektirmediğine değinerek, "İlaç tedavisine yanıt alınıyor ama bir süre sonra hastalık tekrarlıyorsa, bu tedavi yöntemiyle hastamızın tekrar sağlığına kavuşmasına yardımcı olabiliyoruz. Hastalardan da olumlu dönüşler alıyoruz. İlk etapta dirençli hasta gruplarında kullanmaya başladık. Yıllardır depresyonla mücadele eden hastalardaki olumlu değişimleri görüyoruz. En az 30-40 seans uygulanması uygun olan bir tedavi. Hafta içi 5 gün hastanemizde uyguluyoruz. Bir seansın süresi 3 ila 40 dakika sürüyor." ifadesini kullandı.



Hastanelerine bu yöntem için Çanakkale ve Düzce'nin de aralarında bulunduğu kentlerden hastaların başvurduğu bilgisini veren Tatlıdil, şöyle devam etti:



"Yan etki açısından güvenli bir yöntem. Hastaların, 'Bu cihazla beynime bir şey mi yapılacak?' diye endişeleri bazen oluyor ama öyle bir süreç yok. Hastanın hissettiği ağrı yok. Her hastaya uygulanabiliyor. Emzirme döneminde veya gebe olan bir hastaya da uygulanabiliyor. Ek hastalıkları olduğunda güvenli çünkü herhangi bir ilaç tedavisi yapmıyoruz. Hastaların hissettiği sadece başlarında bir tıklama, hani MR cihazında takır takır ses gelir, onun miniğini düşünün. Bazen vücutlarında hafif seyirme hissedebiliyorlar. Onun dışında belirgin bir his değişikliği de olmuyor."



Tatlıdil, hastanelerinde bu hizmeti sağlamalarına destek veren hayırsever Zümran Aracı'ya da teşekkür etti.



Yöntemin uygulandığı Beyza T. de 12. seans için hastaneye geldiğini, temizlik takıntısının gerilediğini ifade ederek, kendisini daha motive hissettiğini söyledi.

