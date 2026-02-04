Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Kupada iddiasını sürdürmek isteyen Kocaeli temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında puan almaya çalışacak. Körfez ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Jovanovic, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

