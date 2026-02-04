Habertürk
        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Giriş: 04.02.2026 - 11:12
        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

        Kupada iddiasını sürdürmek isteyen Kocaeli temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında puan almaya çalışacak.

        Körfez ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Jovanovic, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

