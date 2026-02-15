Kocaeli'de 4 şüpheli 200 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 şüphelinin üzerinden 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüphe üzerine Y.İ, D.H.Y, Y.C.G. ve Ç.Ö'yi durdurarak kontrol etti. Şüphelilerin üzerinde üç parça halinde 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

