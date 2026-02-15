Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 4 şüpheli 200 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 şüphelinin üzerinden 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 00:15 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 4 şüpheli 200 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 şüphelinin üzerinden 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüphe üzerine Y.İ, D.H.Y, Y.C.G. ve Ç.Ö'yi durdurarak kontrol etti.

        Şüphelilerin üzerinde üç parça halinde 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı: O anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı: O anlar kamerada
        Kocaeli'de 7 katlı iş merkezinde yangın
        Kocaeli'de 7 katlı iş merkezinde yangın
        Kocaeli'de 1 kişi silahla yaralandı
        Kocaeli'de 1 kişi silahla yaralandı
        Silahlı saldırıya uğrayan oto yıkama dükkanının sahibi, ağır yaralandı
        Silahlı saldırıya uğrayan oto yıkama dükkanının sahibi, ağır yaralandı
        Dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Devrilen beton mikserinin içinde mahsur kalan sürücü balyozla kendini kurta...
        Devrilen beton mikserinin içinde mahsur kalan sürücü balyozla kendini kurta...