        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Sakarya ve Kocaeli'de ramazan ayı fener alayıyla karşılandı

        Sakarya ve Kocaeli'de ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

        Giriş: 18.02.2026 - 21:59 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:59
        Sakarya ve Kocaeli'de ramazan ayı fener alayıyla karşılandı
        Sakarya ve Kocaeli'de ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.


        Adapazarı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince (ADADER) Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuklara yönelik ramazan ayı fener alayı gerçekleştirildi.

        Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki dernek binasında velilerinin gözetiminde toplanan çocuklara fener, balon, kaymak gibi çeşitli hediyeler verildi.

        Caddede bir süre yürüyüş yapan çocuklar, daha sonra teravih namazı için camiye gitti.

        ADADER Başkanı Muharrem Küçükosmanoğlu, AA muhabirine, ramazan fener alayını ecdadın, İslam ülkelerindeki birçok Müslümanın geleneksel olarak düzenlediğini söyledi.

        Dernek olarak 3. kez fener alayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Küçükosmanoğlu, "Burada amacımız ramazanın güzelliğini, manevi atmosferini hem kardeşlerimize hem çocuklarımıza hem de komşularımıza yaşatmak hem de onlarla hatıra bırakabilmek. Çocukların elindeki fenerlerin dünyadaki zulme karşı ışık olsun istiyoruz. Bu dileklerimizle burada başladığımız yürüyüşümüz inşallah ahirete kadar da devam edecek." diye konuştu.

        - Kocaeli

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Gebze ilçesindeki Eskiçarşı mevkisinde bir araya geldi.

        Ellerindeki fenerlerle maniler söyleyip tekbir getiren vatandaşlar, Hükümet Caddesi'nden kent meydanında kurulan iftar çadırına kadar yürüdü.

        Burada gerçekleştirilen programda, ilahi ve şiirler söylendi, çocuklar oyun oynadı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, AA muhabirine, farkındalık yaratarak ramazana başlamak istediklerini söyledi.

        Fener alayının soğuk havaya rağmen kalabalık olduğunu belirten Soba, "Burada ağırlıklı olarak gençlerimiz ve kadınlarımız vardı. Toplumu ramazan atmosferine sokmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin büyük gayretleri var. Bu anlamda bugün Gebze'de vatandaşlarımızla ramazan atmosferine girerek, bismillah diyerek başlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe katılan Saadet Çınar, ramazana kavuştukları için heyecanlı olduklarını kaydetti.

        Yasemin Denli de ramazanı şenlikle karşıladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

