Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyikler doğada adım adım izleniyor

SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda kurulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Yaban Yaşam Alanı'nda yetiştirilerek doğal habitatlara salınan kızıl geyiklerin hareket rotaları, uyum ve hayatta kalma verileri anbean izleniyor.





Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, popülasyonun azaldığı Samanlı Dağları'ndaki habitatlara düzenli salımlar gerçekleştiriliyor.



Proje kapsamında 2 yılda 30 geyik doğaya bırakıldı.



Geyiklere takılan GPS vericili tasmalar sayesinde hayvanların hareket rotaları, beslenme alanları ve sürü davranışları anlık takip ediliyor.



Fotokapan sistemleriyle desteklenen çalışma kapsamında elde edilen veriler ise uzman ekiplerce analiz edilerek raporlanıyor. Bu sayede hayvanların doğal ortama uyum süreçleri bilimsel yöntemlerle gözlemleniyor.



- "Bu yıl 10 geyiği daha doğaya salacağız"



Ormanya Doğal Yaşam Parkı sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, proje kapsamında 2024'ten bugüne 30 geyiğin Samanlı Dağları'na salındığını belirterek, "Amacımız sadece doğaya geyik salmak değil. Salımdan sonra alandaki biyoçeşitliliği izlemek, ekoturizmi canlandırmak, habitat alanının korunmasını sağlamak gibi amaçlara hizmet ediyoruz." dedi.



Nalkıran, proje kapsamında her yıl 15 geyiği doğaya saldıklarını anlatarak, "Bu yıl 10 geyiği daha doğaya salacağız. Bu bireylerde yaş, cinsiyet ve birçok faktöre dikkat ediyoruz. İnsana yaklaşan, onlara alışık olan bireyler de var ama biz doğaya tutunabilecek, güçlü, orada kalabilecek geyiklerin salımını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Her yıl baskın erkek geyiklerin değişimini sağladıklarını, bunun sürünün güçlenmesine katkı sunduğunu belirten Nalkıran, Ormanya'nın 5 ayrı bölgesinde kızıl geyik popülasyonunun artırıldığını kaydetti.



Nalkıran, geyikler arasında en güçlü ve sağlıklı olanların seçilerek doğaya salındığını dile getirerek, "Geyiklerin takibini yaparken GPS tasmalar ve fotokapanlar kullanıyoruz. Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 15 fotokapanımız var. Kızıl geyiklerin GPS tasmalarından aldığımız verilere göre hangi rotalarda sık hareket ediyorlarsa fotokapanları oraya kurduk." diye konuştu.



Kızıl geyiklerin yerleştiği habitat alanlarını, hangi rotalar üzerinde hareket ettiklerini belirlemeyi ve bu bölgede insanları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmayı amaçladıklarını anlatan Nalkıran, şöyle devam etti:



"Aynı zamanda 30 bireyin 12'sine GPS tasma taktık. Bu tasmalarla hangi alanlarda gezdiklerini, hangi habitatı tercih ettiklerini, hangi bölgede rahat ettiklerini belirliyoruz. Bunun ardından alanlarda tabela çalışmaları yaptık. Muhtarlıklara bilgilendirme yaptık. Amacımız sadece doğaya hayvan salmak değil, bu salımın arkasındaki amaçlara odaklanmak."



Nalkıran, bazı geyiklerin insanların bulunduğu alanlara yaklaştığını ama bugüne kadar karşılıklı zararın yaşanmadığını aktararak, "Yakın temasları takip ediyoruz, farklı durumlara müsaade etmeyiz. Yıllar içerisinde Samanlı Dağları'ndaki kızıl geyiklerin varlığı kanıtlanmıştı. Sadece insan baskısıyla bu popülasyonda azalma meydana gelmişti. Bu azalmayı insan eliyle artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

