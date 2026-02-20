Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:12 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:12
        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.


        Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.

        Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

        Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

