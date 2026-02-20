Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı

        Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 20.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:03
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı
        Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 33 şüpheliden 30'u yakalandı.

        İncelemelerde, çok sayıda kişinin sanal ortamda sahte ilanlar düzenlenerek dolandırıldığı ve zanlıların hesaplarında 22 milyon 3 bin 10 liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında 23 kişinin şikayetçi olduğu belirlendi.

        Operasyonda 55 telefon, 32 SIM kartı, 7 HDD ve 6 USB belleğe el konuldu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

