        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Darıca Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği programda basın mensuplarını iftar sofrasında buluşturdu.

        Giriş: 03.03.2026 - 10:46
        Şehit Cevher Dudayev Parkı'ndaki bir restoranda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, basının toplumun haber alma hakkı açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, gazetecilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise bu organizasyonları "gönül sofrası" olarak nitelendirerek, bu tür sofraların birlik ve beraberliği arttırıcı özelliği bulunduğunu kaydetti.

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Oktay da ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin kıymetli olduğunu aktararak, "Biz gazeteciler yalnızca bulunduğumuz anın huzurunu değil, bölgemizde ve dünyada yaşananları da yüreğimizde hisseden insanlarız. Ramazan'ın ruhu barış ve esenlik iken yanı başımızda patlayan bombaların ve yaşanan büyük belirsizliğin gölgesinde bir ramazan geçiriyoruz. Bizler de bu süreçte sadece kendi gündemimiz değil, küresel boyuttaki bu sarsıntıların insanlığa olan etkilerini doğru okumak ve anlatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, gazetecilerin fedakarca görev yaptığını ifade ederek, kendileri aynı sofrada buluşturan Darıca Belediyesine teşekkür etti.

        - Karamürsel

        Karamürsel Boşnaklar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

        4 Temmuz Mahallesi'ndeki dernek binası önündeki sokakta yapılan programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, ramazan gönüllerin birleştiği ay olduğunu belirterek, bu tür programların toplumun kaynaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Çalık da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dernek Başkanı Ali Tetik ise birlik ve beraberlik iftarında bir araya geldiklerini dile getirerek, "Birlikte, bu mübarek ayda, bir sofrada, aynı dualarda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece kültürümüzü, değerlerimizi ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

