Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Bilim insanı, sivrisinekle mücadelede kullanılan bakteri proteinlerinin miktarını artıran yöntem geliştirdi

        CEM ALİ KUŞ - Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Tunca Gedik, kimyasal ilaç kullanmadan sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmasını sağlayan Bacillus bakterisinin ürettiği proteinlerin miktarını artıran yöntem geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilim insanı, sivrisinekle mücadelede kullanılan bakteri proteinlerinin miktarını artıran yöntem geliştirdi

        CEM ALİ KUŞ - Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Tunca Gedik, kimyasal ilaç kullanmadan sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmasını sağlayan Bacillus bakterisinin ürettiği proteinlerin miktarını artıran yöntem geliştirdi.

        Ekolojik dengeye zarar vermeden sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında "Biyoinsektisit" adlı proje hazırlayan Gedik, bakterinin ürettiği toksin proteinlerin toz halinde kullanılarak sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmasını amaçlayan çalışmasıyla "TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı"ndan destek aldı.

        Gedik, havuz, kanal, göl ve bataklık kenarları gibi durgun sulardaki larvaların ergen sivrisinek olmadan çoğalmasını engellemeyi amaçlayan ve bir ilaç firmasıyla lisans anlaşması yapılan ürününü, iki yıl içerisinde piyasaya sürerek ticarileştirmeyi hedefliyor.

        Prof. Dr. Gedik, AA muhabirine, geliştirdikleri teknolojinin sivrisinekle mücadelede kullanılacak çevre dostu biyolojik ajanlardan oluşan sistem olduğunu anlattı.

        Sivrisinekle mücadelede kimyasallarla yapılan mücadelenin tüm ekolojik dengeyi bozduğuna dikkati çeken Gedik, "Normalde hedef odaklı çevre dostu biyolojik ajanların bu mücadelede kullanılması çok önemli. Bacillus bakterileri, sivrisinek larvalarını öldüren proteinler üretiyor. Bu proteinler sadece sivrisinek larvalarını hedef alıyor ve onları öldürüyor. Diğer canlılara zarar vermeyen bu bakteriler, kimyasallara da alternatif olduğu için çok kıymetli." diye konuştu.

        - "Türkiye'de sivrisinek kontrolü çevreye zarar vermeden yapılabilecek"


        Patentlerini aldıkları ürünle ilgilenen bir sanayicinin firmasıyla da lisanslama anlaşması yaptıklarını aktaran Gedik, bakterinin içindeki toksin proteinleri genetik mühendisliği tekniğiyle artırdıklarını, bu sayede kısa sürede sivrisinek üzerinde etkisini gösterdiğini kaydetti.

        Gedik, toksin proteinlerin sivrisinekler üzerindeki etkisine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kristal toksin proteinleri, bakterinin ürettiği proteinler. Bakterileri büyük ölçekli büyütüyoruz, sıvı kısmından ayırdıktan sonra içindeki proteinleri toz haline getiriyoruz. Tozu sulak alanlara uyguluyoruz. Sivrisinekler gelip yumurtalarını bırakıyor. Yumurtadan çıkan larvalar bu kristal proteinleri yediği zaman ölüyor. Dolayısıyla ergen sivrisinek olmuyor. Bu şekilde sivrisinekleri hedef alan doğal bir ürün oluyor. Durgun sularda kullanılabilir. Dere, havuz, kanal, göl ve bataklık kenarları olabilir. Sivrisineklerin yumurtlamayı tercih ettikleri her bölgeye uygulanabilir bu ürün toz halinde."

        İlacın kısa sürede sivrisinekleri öldürdüğüne dikkati çeken Gedik, "Genetik mühendisliği teknikleri kullanarak üretilen proteinin miktarını artırabildik. Dolayısıyla kısa zamanda çok daha fazla ürün üretebilen bir bakterimiz olmuş oldu." dedi.

        Gedik, Bilecik bölgesindeki bir fabrikada üretiminin gerçekleşebileceğini, sistem hazırlandığında iki sene içerisinde üretime geçilebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Kocaelispor ligde ikici yarıya daha iyi başladı Ligin ilk yarısında 2, ikin...
        Kocaelispor ligde ikici yarıya daha iyi başladı Ligin ilk yarısında 2, ikin...
        Okul sporları karate il seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği'nden 6 madalya
        Okul sporları karate il seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği'nden 6 madalya
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı
        Kağıtsporlu sporculardan madalya yağmuru
        Kağıtsporlu sporculardan madalya yağmuru
        Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'...
        Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'...
        Gebze'deki tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı
        Gebze'deki tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı