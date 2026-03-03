Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne konuk olacak

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile karşılaşacak.





Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.



Yeşil-siyahlılar, gruptaki ilk maçında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Kocaelispor, Beşiktaş'la ise 1-1 berabere kaldı.



Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Mahamadou Susoho Sissoho'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

