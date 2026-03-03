Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne konuk olacak

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne konuk olacak

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile karşılaşacak.


        Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.

        Yeşil-siyahlılar, gruptaki ilk maçında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Kocaelispor, Beşiktaş'la ise 1-1 berabere kaldı.

        Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Mahamadou Susoho Sissoho'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Gebze'deki tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı
        Gebze'deki tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı
        Dilovası'nda yetim ve öksüz aileleri için iftar programı düzenlendi
        Dilovası'nda yetim ve öksüz aileleri için iftar programı düzenlendi
        ÇAK-TİM ekiplerinden okullarda kurtarma tatbikatı
        ÇAK-TİM ekiplerinden okullarda kurtarma tatbikatı
        Başiskele Belediyesinden Suriye'de iftar sofrası
        Başiskele Belediyesinden Suriye'de iftar sofrası
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Üniversite öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları pideleri iftar çadırında...
        Üniversite öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları pideleri iftar çadırında...