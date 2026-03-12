Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira idari para cezası verildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 01:08
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

        Denetimlerde Y.E.A'nın ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirilen bir yerde kumar (tombala) oynattığı belirlendi.


        Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 19 bin 500 liraya el konuldu.

        Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye de toplam 81 bin 228 lira idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

