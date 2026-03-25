Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında sanıklar savunma yapıyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan dava, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın ikinci gününde savunma yapan Ravive Kozmetik ile organik bağı ve ortak üretim ilişkisi olduğu değerlendirilen LYKEE firmasının yetkili ortağı Aleyna Oransal, fabrikanın kayınpederine ait olduğunu, burada herhangi bir yetki ve sorumluluğunun olmadığını öne sürdü.



Oransal, çocukluk arkadaşı Gökberk Güngör yönetimindeki LYKEE firmasındaki ortaklığı nedeniyle yargılandığını savunarak, "Gökberk 2021'de bana iş kurma fikrinden bahsetti. Ben de görsel tasarım konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Ürünlerin etiket tasarımını yaptım, sosyal medya görsellerini hazırladım. İşimiz 3-4 ay sürdü. Başarılı olamadığı için devam ettirmedik. Etiketlerini tasarladığım ürünlerin üretimi durunca benlik iş kalmadı. O dönem İsmail Oransal ile nişanlıydım, evlilik hazırlıklarına yöneldim ve iş hayatından uzaklaştım." diye konuştu.



- "Tek hatam oradaki imzamın kalmış olması"



Oransal, sonraki süreçte tutuklu sanık Güngör'ün ne iş yaptığını ve kazancını hiç sorgulamadığını ileri sürerek, "Sanırım tek hatam oradaki imzamın kalmış olması. Gökberk’le sadece arkadaşlık ilişkim devam etti. Ev hanımıyım, günlük hayatım evde geçer. 5 aydır bir imza yüzünden bebeğimle çok zor bir süreç geçirdim." dedi.



Savunmasının devamında fabrika yangının yaşandığı güne değinen Oransal, şöyle devam etti:



"Olay günü uyuyordum. Eşimin telefonu çalınca uyandım. Eşim konuşmak için dışarı çıktı. Yanına gittiğimde şoka girdiğini gördüm. ‘Fabrikada yangın çıkmış, Dilovası’na gidiyorum.’ dedi ve çıktı. Ben de yanlarında olması için babamı ve Gökberk’i aradım. Bir süre sonra İsmail aradı, ölülerin olduğunu, geri döndüğü söyledi. Eve gelip Gökberk’ten bilgisayarını aldı. ‘Ağabeyimin yanına gidiyorum.’ dedi ve gitti."



Oransal, üye hakimin, "Eşiniz dayısının Tekirdağ’daki fabrikasına gittiğini size neden haber vermemiş olabilir?" şeklindeki sorusuna, "Eşim bana çok haber vermez. Belki o gün en son arayacağı kişi bendim." yanıtını verdi.



- "İş geldiğinde Kurtuluş Oransal'a fason üretim yaptırdım"



LYKEE firmasının yetkili ortağı tutuklu sanık Gökberk Güngör, savunmasına yangında vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.



Aleyna ve eşi İsmail Oransal ile 15 yıldır arkadaş olduklarını belirten Göngör, "2021'de iş fikrimi Aleyna ile paylaştım, o da destek olabileceğini söyledi. O zaman daha evlenmemişlerdi. Aleyna bana etiket ve görsel desteğinde bulundu. Aleyna'ya hiçbir zaman ödeme yapmadım fakat kağıt üzerinde ortaklığı bitirmek aklımıza gelmedi." şeklinde konuştu.



Güngör, firmalarını kurduklarında İsmail Oransal'ın teklifiyle onların ofisinde yer kiraladığını belirterek, "Bunca yıllık arkadaşım olması nedeniyle 2021 yılı için aylık 100 lira kira anlaşması yaptık. Ödemeyi bazen yaptım, bazen toplu yaptım ya da bazen yapamadım." şeklinde konuştu.



Tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden fabrika sahibi Kurtuluş Oransal'ı, İsmail'in babası olması dolayısıyla tanıdığını aktaran Güngör, "İsmail'in Ravive Kozmetik'in, babasını da fabrikanın sahibi olarak bilirim. Bu işe başladığımda İsmail, bana fason üretimle ilgili babasıyla konuşabileceğini söyledi. İş geldiğinde Kurtuluş Oransal'a fason üretim yaptırdım." ifadesini kullandı.



Yangını, Aleyna Oransal'ın kendisini aramasıyla öğrendiğini söyleyen Güngör, "Bir süre sonra İsmail Oransal aradı ve ofisten telefonla bilgisayarını getirmemi istedi. Ofiste sadece bilgisayar vardı. Evine gittim ve bilgisayarı verdim. Bana bu işlerle ilgileneceğini söyledi ve gitti. Sonradan ölenlerin olduğunu öğrendim. Olayın benimle ilgisi olmadığı için kaçma saklanma ihtiyacı duymadım. Gece vakti evimde gözaltına alındım." açıklamasında bulundu.



Güngör, çapraz sorgusu sırasında Ravive Kozmetik'le alakasına ilişkin soru karşısında, burada görevinin olmadığını, fabrikada parfüm ve oda kokusu üretildiğini bildiğini ancak işleyişle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.



Olay günü fabrikaya gitmediğini belirten Güngör, fabrikada 1 ya da 2 kez dolum yaptığını, sanıklar İsmail ve Altay Ali Oransal'ın dolum yaptığına dair bilgisinin olmadığını iddia etti.



- "Binayı ofis ve depo olarak kiraya verdim"



Yangının meydana geldiği binanın eski sahibi tutuklu sanık Güven Demirbaş, binanın olduğu yeri 2018’de boş arsa olarak satın aldıklarını, kardeşine ait firmayı kiradan kurtarmak amacıyla binanın inşaatını yaptıklarını söyledi.



Kaçak inşaat nedeniyle yargılanarak 2021’de ceza aldığını anlatan Demirbaş, daha sonra imar barışına başvurduğunu fakat maddi sıkıntılar nedeniyle ödeme yapamadığı için bu haktan faydalanamadığını kaydetti.



Demirbaş, 2023'te kardeşine ait firmayı binanın alt katına taşıdıklarını anlatarak, "Kurtuluş Oransal gelip geçerken binayı görmüş, üst katı kiralamak istediğini söyledi. İşine göre dizayn edeceğini söyledi. Ben burayı ofis ve depo olarak kiraya verdim, imalat olarak vermedim." dedi.



Babasının ölmesinin ardından işlerinin bozulması nedeniyle söz konusu binayı olaydan 1 yıl önce sattığını aktaran Demirbaş, "Ben satmadan önce üretim faaliyeti yoktu, ben satana kadar depolama yapılıyordu." iddiasında bulundu.



Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmayı, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da takip etti.

