İzmit Belediyesi’nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

17 Ağustos 1999 depremi deneyimini yaşayan İzmit’te olası bir afet anında koordineli bir şekilde olaya nasıl müdahale edilmesi gerektiği İzmit Belediyesi tarafından gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikat ile gözler önüne serildi.

17 Ağustos 1999 depremi deneyimini yaşayan İzmit’te, olası bir afet anında koordineli bir şekilde olaya nasıl müdahale edilmesi gerektiği İzmit Belediyesi tarafından gerçeğini aratmayan deprem tatbikat ile gözler önüne serildi. Yapılan tatbikat ile İzmit Belediyesi A Blok’ta ki 241 personel 4 dakika 27 saniyede tahliye edilerek güvenli bölge olarak ilan edilen Sabri Yalım Parkı’nda toplandı.

Marmara Denizi’nde 6,4 şiddetinde deprem

İzmit Belediye Başkanlığı Belsa hizmet binasında deprem senaryolu bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Söz konusu senaryoya göre Marmara Denizi’nde 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Personel, depremde güvenli davranış ilkeleri uyarınca panik yapmadan yangın merdivenlerine yönlendirildi. İzmit Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının kararı doğrultusunda binanın tahliyesine karar verildi.

Sabri yalım parkı’nda toplanıldı

Tatbikat kapsamında bina tahliye kararı dahili anons sistemi aracılığı ile tüm personele duyuruldu. Bu andan itibaren İzmit Belediye Başkanlığı tahliye planı doğrultusunda kat tahliye sorumlusu nezaretinde, önceden belirlenmiş olan kuzey/güney yangın merdiveninden sakin bir şekilde güvenli toplanma bölgesi olan Sabri Yalım Parkı’na geçiş için tahliye işlemi yapıldı. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri tatbikata gözlemci olarak katılım sağladı.

KOCAELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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