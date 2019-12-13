Kritik hasta bakımının problemleri sempozyumda konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kritik hasta bakımının problemleri sempozyumda konuşuldu

İHA

Kocaeli'de anestezi, acil tıp, dahili klinik uzman ve hekimleri, kritik hasta bakımında yaşanan problemleri çözmek amacıyla sempozyumda bir araya geldi.

Kritik hasta bakımının problemleri sempozyumda konuşuldu

Kocaeli’de anestezi, acil tıp, dahili klinik uzman ve hekimleri, kritik hasta bakımında yaşanan problemleri çözmek amacıyla sempozyumda bir araya geldi.
Sağlık Birimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu” başladı. Kritik hasta bakımında yaşanan problemleri çözmek, güncel bilgileri paylaşmak amacı ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Do. Dr. Hüseyin Şaşkın ve Doç. Dr. Şahin Çolak’ın onursal başkanlığında düzenlenen sempozyuma çok sayıda anestezi, acil tıp, dahili klinik uzman ve hekimi katıldı. 14 Aralık’a kadar devam edecek olan sempozyumda hastanelere başvuran yaşam tehlikesi bulunan hastalara müdahalede dikkat edilmesi gereken unsurlar, problemler ve güncel bilgiler hakkında önemli paylaşımlar yapıldı.
Sempozyum hakkında bilgiler veren Uzman Doktor Emre Şancı, “Sağlık Birimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinde bir sempozyum düzenledik. Farklı şehirlerden gelen uzmanlarla güncel bilgileri konuşmak, belirli bilgileri paylaşmak amacı ile bir araya geldik. Kritik hasta bakımı, istenmeyen sonuçlarla ve ölümlerle sonuçlanabilmekte. Bunların yönetimi çok ciddi bir disiplin gerektirmekte. Bu nedenle anestezi, acil tıp, dahili klinikler olarak böyle bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Güncel bilgilerin paylaşılması, sorunların çözülmesi üzerine 2 gün boyunca paylaşımlardan bulunacağız” dedi.

KOCAELİ

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölcük'te, Servet-i Fünûn sempozyumu
YEREL HABERLER Gölcük'te, Servet-i Fünûn sempozyumu
Yeni aldığı aracın direksiyonunu geçer geçmez yaşlı kadına çarptı Noterde işlemlerini tamamladığı aracıyla ilk kez yola çıkınca kaza yaptı Servis minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Yeni aldığı aracın direksiyonunu geçer geçmez yaşlı ...
Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu
Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla ...
Körfez’de Kıbrıs gazilerine beratları verildi
YEREL HABERLER Körfez’de Kıbrıs gazilerine beratları verildi
Başkan Kocaman, gençlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, gençlerle buluşuyor
Karamürsel’de mahalle yolları modern görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Karamürsel’de mahalle yolları modern görünüme ...
Körfez’de orta hasarlı binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Körfez’de orta hasarlı binalar yıkılıyor
Kocaeli’de şehir içi otoparklar Kocaelispor’a devredildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de şehir içi otoparklar Kocaelispor’a ...
Kocaeli'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk ...
Tedavi edilmeyen sinüzit ciddi enfeksiyonlara yol açabilir
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen sinüzit ciddi enfeksiyonlara yol ...
Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı
Köprüden rayların üzerine atladı
YEREL HABERLER Köprüden rayların üzerine atladı
Çocuklar ‘Abur Cubur Tavşan’ ile eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar ‘Abur Cubur Tavşan’ ile eğlendi
Darıca’ya yeni nesil 2 park inşa ediliyor
YEREL HABERLER Darıca’ya yeni nesil 2 park inşa ediliyor
İzmit Belediyesi’nden memura kümülatif yüzde 28 zam
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden memura kümülatif yüzde 28 zam
Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Hünkar Çayırı Millet Bahçesi oluyor Hünkar Çayırı'na İstanbul'un fethini anlatan müze yapılacak
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Hünkar Çayırı ...
Kocaeli'de kadın cinayeti Tartıştığı eşini gece darp ederek öldürdü sabah polise haber verdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de kadın cinayeti Tartıştığı eşini gece darp ...
Kartepe Anadolu İHL’ye modern spor salonu
YEREL HABERLER Kartepe Anadolu İHL’ye modern spor salonu
Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu
YEREL HABERLER Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp ...
Körfez’de türkü rüzgarı esti
YEREL HABERLER Körfez’de türkü rüzgarı esti
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yapan şahıs ...
Minik öğrencilere toplu taşıma ve trafik eğitimi
YEREL HABERLER Minik öğrencilere toplu taşıma ve trafik eğitimi
Çalıntı motosikletle gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı motosikletle gezerken yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X