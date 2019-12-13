Kritik hasta bakımının problemleri sempozyumda konuşuldu

Kocaeli’de anestezi, acil tıp, dahili klinik uzman ve hekimleri, kritik hasta bakımında yaşanan problemleri çözmek amacıyla sempozyumda bir araya geldi.

Sağlık Birimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu” başladı. Kritik hasta bakımında yaşanan problemleri çözmek, güncel bilgileri paylaşmak amacı ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Do. Dr. Hüseyin Şaşkın ve Doç. Dr. Şahin Çolak’ın onursal başkanlığında düzenlenen sempozyuma çok sayıda anestezi, acil tıp, dahili klinik uzman ve hekimi katıldı. 14 Aralık’a kadar devam edecek olan sempozyumda hastanelere başvuran yaşam tehlikesi bulunan hastalara müdahalede dikkat edilmesi gereken unsurlar, problemler ve güncel bilgiler hakkında önemli paylaşımlar yapıldı.

Sempozyum hakkında bilgiler veren Uzman Doktor Emre Şancı, “Sağlık Birimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinde bir sempozyum düzenledik. Farklı şehirlerden gelen uzmanlarla güncel bilgileri konuşmak, belirli bilgileri paylaşmak amacı ile bir araya geldik. Kritik hasta bakımı, istenmeyen sonuçlarla ve ölümlerle sonuçlanabilmekte. Bunların yönetimi çok ciddi bir disiplin gerektirmekte. Bu nedenle anestezi, acil tıp, dahili klinikler olarak böyle bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Güncel bilgilerin paylaşılması, sorunların çözülmesi üzerine 2 gün boyunca paylaşımlardan bulunacağız” dedi.

KOCAELİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.