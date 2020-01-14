Kadriye nine, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde yaşayan Kadriye Gümüş (82), 2 yılda 30 tekerlekli sandalye alarak engellilere bağışlanmak üzere belediyeye teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş´ün elini öperek, plaket verdi.

Hollanda´da çalışan 6 çocuk annesi Kadriye Gümüş, yıllar önce emekli oldu. Yılın 6 ayını Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki evinde geçiren Kadriye Gümüş, 2 yıl içerisinde engellilere bağışlanmak üzere 30 tekerlekli sandalye alarak Darıca Belediyesi´ne teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş´ü makamında ağırlayarak, elini öperek, plaket verdi.

Yılın 6 ayını Hollanda´da, 6 ayını da Türkiye´de geçirdiğini belirten Kadriye Gümüş, ömrü yettiğince tekerlekli sandalye bağışlamaya devam edeceğini ifade etti. Gümüş, "Çok büyük sevabı var, maddi durumu iyi olanların ellerinden geliyorsa yardımlarda bulunmaları gerekir. Ben hayrımı yapmaya devam edeceğim. Çocuklarım da benim bu davranışım nedeniyle gurur duyuyor" dedi.

Hollanda´da demir yollarından emekli olan eşini 5 yıl önce kaybettiğini belirten Kadriye Gümüş, "Benim okuryazarlığım yok. Hollanda´da çamaşır fabrikasında ve plastik imalatında çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben emekliyim ama oradaki para bu kadar değerli değil. Oranın şartları buradan pahalı ama Allah´ıma çok şükür kendi yağımla kavruluyorum" diye konuştu.

Başkan Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş´e teşekkür ederek, "Kadriye teyzemiz belediyemize düzenli olarak tekerlekli sandalye bağışlıyor. Bu yıl da 14 tekerlekli sandalye bağışlayarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verilmesini istedi. Kadriye teyzemize biz de teşekkür plaketimizi taktim ettik. O güzel yüreğinize sağlık. Rabbim sizin gibi insanların sayılarını artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.



KOCAELİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:02

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.