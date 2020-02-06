Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı Çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı Şehit annesinin sözleri yürekleri dağladı: “Oğlum sen damat mı oldun. Seni al bayraklara mı sardılar”

Van’daki çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin annesinin, “Oğlum sen damat mı oldun. Seni al bayraklara mı sardılar” sözleri yürekleri dağladı.

Van’ın Bahçesaray karayolu 33. kilometresinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, baba ocağı Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün naaşı, Van’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla ailesinin yaşadığı Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Emekli sigortacı Selahattin Karagöz ile ev hanımı Havva Karagöz’ün 3 çocuğundan biri olan Fatih Karagöz’ün naaşı ilk olarak Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi’nde bulunan evine getirildi. Evinin önünde Karagöz için helallik istendi. 2017 yılında astsubay olduğu öğrenilen Fatih Karagöz’ün naaşının evinden çıkartılması sırasında anne Hava Karagöz, “Oğlum sen damat mı oldun. Seni al bayraklara mı sardılar” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Rabia Karagöz ise gözyaşlarına hakim olamadı.



Yüzlerce vatandaş şehidi son yolculuğuna uğurladı

Karagöz’ün naaşı daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere İbrikdere Mahallesi Atalar Camii’ne getirildi. Cenaze namazına şehidin babası Selahattin Karagöz, kardeşi Musa Karagöz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın kılınmasının ardından Karagöz’ün aracı top arabasına koyuldu. Yüzlerce vatandaş şehidin arkasından yürüdü. Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün naaşı daha sonra İbrikdere Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KOCAELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:29

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.