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3. Lig kulübü başkanından şike iddiası! Gölcükspor maçında yaşanan olaylarla ilgili Darıca G.B.’den ...

İHA

3. Lig kulübü başkanından şike iddiası! Gölcükspor maçında yaşanan olaylarla ilgili Darıca G.B.’den açıklama Kulüp Başkanı Gülen: “Hangi vasıfla benim futbolcumu arıyorsun”

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nde Kulüp Başkanı Arif Gülen, hafta sonu oynanan Gölcükspor maçıyla ilgili şike iddialarına değinerek, “Ey Gölcükspor kulüp müdürü, sen ne cesaretle ve hangi vasıfla benim futbolcumu arıyorsun? Bunu şike sayarım” dedi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nde Kulüp Başkanı Arif Gülen spor basını ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde gazetecileri ağırlayan Arif Gülen, mali tablo ile ilgili rakamları açıklarken, Gölcükspor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kulübün mali tablosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülen, “2 milyon 923 lira bu kulübün geliri var. Ama bu gelirlerden sadece 400 bin lira civarı bize geldi. Diğerlerinin tamamı icraya gitti. Kulübümüz eski yöneticilerine ve eski topçularına icralık olduğu için bize bir kuruş gelmiyor. Bu yıl bütçesiyle beraber 9 milyon 403 bin lira gideri var. 6 milyon küsur lira piyasaya borcu duruyor. Ben bu kulübü düze çıkarmadan feriştahı gelse para alamaz demiştim. Halen o sözümdeyim. Arif Gülen’den sağlanan finansman da 6 milyon 479 bin lira. Bana Kocaeli bölgesinde takımına 6 milyon lira para harcayan birini gösterin, ben o arkadaşımızın heykelini yapacağım” diye konuştu.

“Bunu şike sayarım, haksızlık sayarım”
Gülen, Gölcükspor maçında çıkan olaylarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Gölcük bizim kardeş takımımız ve böyle olmaya da devam edecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gölcükspor Darıca Gençlerbirliği maçında yaşanan olaylarla ilgili futbolcumuz Emre Alan’a 3 maç ceza ile 900 TL para cezası verdi. Biz bunu Tahkim’e götürdük. Erdem Korkmaz’a da 4 maç ve bin 200 TL para cezası verdi. Benim de kulüp müdürüm var. Benim de sportif direktörüm var. Bir futbolcuyu geçmişte orada oynasa da, Gölcüklü olsa da, ben bile kampa giren takımı rahatsız etmiyorum. Ey Gölcükspor kulüp müdürü, sen ne cesaretle ve hangi vasıfla benim futbolcumu arıyorsun? Emre Alan’ı cep telefonundan arayıp ‘Seni pastalarla, böreklerle bekliyoruz. Seni heyecanla bekliyoruz’ derken kastın nedir? Bunu şike sayarım, haksızlık sayarım! Bir kulübün müdürü diğer kulübün müdürünü arar. Sen bir futbolcuyu, dünyanın en iyi niyetiyle bile arasan yanlış yapmış olursun. Burada ben kulübün başkanı değerli kardeşime kırıldım. Bakın bu kadar süre geçmiş, beni özür için aramasın. Ama bir geçmiş olsun için aramalı. Biz hem kendi kentimize hem de bütün futbol alemine rezil olduk. Rezil olduğumuz yer de Gölcük’ün stadı” ifadelerini kullandı.

“Biz her zaman yapan taraf olacağız”
Gölcükspor ile bir sorunları olmadığını dile getiren Gülen, “Gölcükspor’dan halen bizi tatmin edecek, bizim kardeşçe bakış açımızın altını dolduracak bir şey görmedik. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Biz her zaman yapan taraf olacağız. Nihayetinde onlar da sıkıntı yaşadı. Nedenini bilmiyorum ama hocaları da ayrıldı” şeklinde konuştu.

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