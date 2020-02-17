Aşçılık atölyesinde ustalar yetişiyor

Çayırova Belediyesi’nin meslek edindirme ve sanat kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleşen aşçılık kursu büyük ilgi görüyor. Alanında uzman kurs eğitmenleri nezaretinde aşçılık atölyesinde teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler belgelerini aldıktan sonra daha kolay iş bulma imkanına kavuşuyor. Bu dönem 70 kişinin belge aldığı aşçılık kursuna katılan bayanlar haftanın beş günü 6 saat eğitim alıyor. 5 ay süren kurslarda Türk ve dünya mutfağı, servis açma, misafir ağırlama gibi eğitiminin yanında geleneksel yöresel lezzetleri de öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerle el becerilerini geliştiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin gün yüzüne çıktığı aşçılık atölyesini başarı ile bitiren kursiyerler, kadın girişimcilik desteklerinden de faydalanmaya hak kazanıyor. 24 kursiyerin eğitimini sürdürdüğü aşçılık kursunda önümüzdeki günlerde 3. grup eğitimlere başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.