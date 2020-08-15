Göbeklitepe'nin kalıntıları TÜBİTAK'ta tarihlendiriliyor



Ergün AYAZDinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü´nde, Göbeklitepe ve Çatalhöyük´ten getirilen kalıntılar analiz yapılarak tarihlendiriliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Karbon 14 Laboratuvar Sorumlusu Dr. Turhan Doğan, mercimek tanesinin yarısındaki kalıntıyı 50 bin yıla kadar tarihlendirebildiklerini, ayrıca kazı yapılan bölgelerde, insanların nasıl beslendiklerini de araştırdıklarını söyledi.

TÜBİTAK MAM bünyesinde yer alan Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü´nde 2016 yılında kurulan laboratuvarda, Göbeklitepe ve Çatalhöyük ile birçok kazı alanından getirilen kalıntılar `Karbon 14´ yöntemiyle tarihlendiriyor. TÜBİTAK MAM Karbon 14 Laboratuvar Sorumlusu Dr. Turhan Doğan, kalıntıları 50 bin yıla kadar tarihleme çalışması yapabildiklerini belirterek, "2016 yılından itibaren ülkemizdeki tarihlendirme işlemlerini yapıyoruz. Arkeoloji, yer bilimleri, nükleer santrallerden çevreye yayılan radyoaktif maddeleri çevreye etkilerini gözlemleme çalışmalarını laboratuvarımızda yapılabiliyor. 1 yılda ülkemizde 100´den fazla kazı çalışması yapılıyor. Özellikle son yıllarda popüler olan Göbeklitepe ve Çatahhöyük ile onlarca kazı alanından gönderilen kalıntıları radyo karbon yöntemiyle 50 bin yıla kadar tarihlendirme yapabiliyoruz" dedi.

ABD, ALMANYA VE İRAN'DAN GELEN KALINTILARIN DA ANALİZİ YAPILIYOR

Mercimek tanesinin yarısı kadar bir fosil malzemenin incelenmesi için yeterli olduğunu söyleyen Doğan, "Laboratuvarımız son teknolojiyle kuruldu ve dünyadaki son teknoloji kullanıyor. Mercimek tanesinin yarısı kadar bir fosil malzemeyi bile 50 bin yıla kadar laboratuvarımızda tarihlendiriyoruz. Laboratuvarımız Orta Doğu ve Balkanlar bölgesindeki en son teknolojiye sahiptir. Sadece ülkemizden gelen kalıntılar değil yurt dışından ABD, Almanya, İran gibi ülkelerden gelen analiz ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde eski insanların besin zincirleri, ne yiyip ne içtiklerini tespit ediyoruz. Bir insan veya hayvana sahip kemikten tarımsal bir besinle mi veya hayvansal beslendiği veya bir yayla yaşantısı mı, yoksa ovada mıydı? bu tür konuları izotop çalışmalarıyla ulaşabiliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2020-08-15 10:15:59



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