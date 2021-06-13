İzmit Çarşısı ürünleri AVM’de satışa sunuldu

İzmit Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen İzmit Çarşısı’nda dükkân sahipleri, ürünlerini AVM’de vatandaşla buluşturdu.

İzmit Belediyesi ve Good4trust ortaklığında ve bölgesel ekonomiye katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen İzmit Çarşısı’nda dükkân sahibi olanlar, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan AVM’de her Cuma stantlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşuyor. Yerel işletme, esnaf ve kadın girişimciler, ürünlerini 10.0020.00 saatleri arasında satışa sunuyor. İzmit Çarşısı ile kendilerine ek kazanç sağlayan üreticiler tüm vatandaşları stantlarına davet ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetine devam eden İzmit Çarşısı, Türkiye’nin birçok noktasına ulaşmaya devam ediyor. Proje detaylarıyla ilgili bilgi veren ilgili müdürlük personeli Zeynep Sağdıç, “Şubat ayında hayata geçirmiş olduğumuz bu projede toplam 116 üreticimiz mevcut. Bunların 97’si kadın üreticimiz. İzmit Çarşısı olarak kadınların üretime dâhil olmasını ve İzmit Çarşı’sının gelişiminde de hem adil üretim, hem kadın istihdamı hem de yerel ekonomide kalkınmayı önemsiyoruz. İzmit Çarşısı’nda sadece ekolojik ve adil üretim yapmaya katkı sağlayan üreticilerimiz yer alıyor” dedi.

İzmit Çarşısı Üreticilerinden Fehime Akar ise, “5 yıldır mozaikle uğraşıyorum, aynı zamanda kadın girişimciler merkezinde de atölyemiz var. İzmit Çarşısı’nda çok güzel, birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Bu konuda bize destek veren Öncelikle Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne ve İzmit Çarşısı’na çok teşekkür ediyoruz. Stantlarımıza herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.