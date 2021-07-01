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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyespor’un ana sponsoru belli oldu

İHA

İzmit Belediyespor’un ana sponsoru belli oldu

İzmit Belediyespor, Süper Lig’de mücadele eden kadın basketbol takımının 20212022 sezonunda isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile anlaşmaya vardı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sezonda isim sponsoru HDI Sigorta oldu. Ligin kalıcı takımları arasında yer almak ve altyapıdan yetiştirdiği sporcuları Türk basketboluna kazandırmak, bu yıl Avrupa kupalarını hedefleyen İzmitli Periler, 20212022 sezonunda ‘HDI Sigorta İzmit Belediyespor’ adıyla mücadele edecek.
Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, “Türk sporunun gelişmesinde sponsorluğun öneminin farkındayız. Takımımıza sponsor olan HDI Sigorta’ya teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda İzmitlilerin göğsünü kabartacak başarılar elde etmek adına hem sponsorluk hem de transfer konusunda nokta atışı yapıyoruz. HDI Sigorta ile yeni iş birlikteliğimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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