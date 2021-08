Hoca Ahmet Yesevi Cami, yaşam merkezi olacak

Derince Yeni Kent Mahallesinde Hoca Ahmet Yesevi Camisinde inceleme gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu camimiz aynı zamanda bir yaşam merkezi olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını geçirebilecekleri, 46 yaş eğitimin verileceği çok önemli bir eğitimkültür merkezi de olacak" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Yeni Kent Mahallesinde Hoca Ahmet Yesevi Camisinde inceleme gerçekleştirdi. Programda, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Bölge Koordinatörü Hasan Ayaz ve teknik ekipleri de hazır bulundu. Büyükakın, "Derince Hoca Ahmet Yesevi Camisinin tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Derince Belediyemizle birlikte inşallah en hızlı şekilde camimizi ibadete açacağız. Bu camimiz aynı zamanda bir yaşam merkezi olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını geçirebilecekleri, 46 yaş eğitimin verileceği çok önemli bir eğitimkültür merkezi de olacak" dedi.

"Ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek"

Milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her daim tesis etmede ibadet merkezlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli’de camilerimizin, cem evlerimizin ve mescitlerimizin her türlü ihtiyaçlarına dönük adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri önceliklerine göre belirleyip desteklerimizi veriyoruz. Şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecekti. Milletimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hizmetlerimizle, gönül bağımızla, değerlerimizle, inançlarımızla, kültürümüzle, insanımızla velhasıl her türlü zenginliğimizle Anadolu coğrafyasının tüm kadim özellikleriyle burada var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

