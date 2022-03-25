Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Uıjterlınde: "Deniz seviyesinin altındayız ve sellere karşı tehlike altındayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Uıjterlınde: "Deniz seviyesinin altındayız ve sellere karşı tehlike altındayız"

İHA

Kocaeli'de 4.'sü düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin ikinci gününde özel oturum katılan Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu, Arjen Uıjterlınde, "Deniz seviyesinin altındayız ve sellere karşı tehlike altındayız. Ülkemizin geleceği ise tamamen suya bağlı. Harekete geçmezsek bu şehrimizi risklere kurban vermenin eşiğinde olacağız. Okyanuslarımız bir plastik çorbasına dönmüş durumda, bu sadece deniz için değil bizim için de tehlike" dedi.

Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Uıjterlınde: "Deniz seviyesinin altındayız ve sellere karşı tehlike altındayız"

Kocaeli’de 4.’sü düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikinci gününde özel oturum katılan Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu, Arjen Uıjterlınde, "Deniz seviyesinin altındayız ve sellere karşı tehlike altındayız. Ülkemizin geleceği ise tamamen suya bağlı. Harekete geçmezsek bu şehrimizi risklere kurban vermenin eşiğinde olacağız. Okyanuslarımız bir plastik çorbasına dönmüş durumda, bu sadece deniz için değil bizim için de tehlike" dedi.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 2022 Kartepe Zirvesi’nin ikinci günü Kocaeli Kongre Merkezinde sürerken Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, özel oturuma katıldı. Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, "Hollanda Şehirlerinin Dirençlilik Yolculuğu" temasını ele aldı. Hollanda ile ilgili paylaşımlarda bulunan Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, “Hollanda çoğunlukla denize sıfır karaları olan kıyı uzunluğu çok fazla olan ve genellikle güneydoğusunda ufak tepeleri olan bir ülke olarak tanımlanır. Kıyı uzunluğumuz 500 kilometredir. 3 büyük Avrupa nehrinin de göbeğinde bulunuyoruz. En yüksek noktamız 300 metre kadardır. En alçak seviyemiz deniz seviyesinin 7 metrenin altındadır. Deniz seviyesinin altındayız ve sellere karşı tehlike altındayız. Ülkemizin geleceği ise tamamen suya bağlı. Sürekli olarak sel riskleriyle tehlike altındayız. Böylesi bu durum bütün Hollandalılara hem kısa hem de uzun vadeli çözümlere odaklanmayı zaruri kıldı. Kara açısından ülkemiz yüz ölçümüz küçük olduğu için kaynaklarımızı olabildiğince verimli halde kullanmaya çalışıyoruz. İklim değişikliğinden etkilenebilecek bir ülkeyiz. Hollanda dünyada en yoğun 16. nüfusuna sahip. Avrupa arasında da ilk 10 sıra arasındayız. Söylediğimiz gibi nüfus yoğun olduğu için vatandaşlarımızdan yer sağlamak için suların bir kısmından çalmış durumdayız. İklim değişikliği ve su üzerindeki risklerin farkındayız. Bunu için de uluslararası işbirliklerine güveniyoruz. İklim derişikliği sebebiyle sıcaklık, deniz seviyesi, nehirlerin taşması ve yeraltı suları konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Elbette çok dikkatli olmalıyız. Nehir ve deniz bölgelerindeki şehirlerimiz risk altında. Hollanda’da seller sadece en üretken yerleri etkilemiyor, tüm şehrimizi etkiliyor. Harekete geçmezsek bu şehrimizi risklere kurban vermenin eşiğinde olacağız" dedi.

"Kuraklık ve atıklardan kaynaklı kirlenme ile mücadele ediyoruz"
Hollanda nüfusunun yoğun olduğunu söyleyen Başkonsolos Uıjterlınde, "Konumumuz itibarı ile tarihimiz ve kültürümüz seller şekillendirdi. İklim değişikliği sıkıntılarımızı arttırdı. Daha fazla yağmur alıyoruz ama bir o kadar kuraklık ve atıklardan kaynaklı kirlenme ile mücadele ediyoruz. Sektörler arası ve sınırlar arası işbirliğine ihtiyacımız var ve hızlı hareket etmeliyiz. Hollanda’nın taahhütleri ortadadır. Risklere karşı iş birliğine yapmaya hazırız. Su fonksiyonları tarım için önemlidir. Elbette ilişkilerimiz iç içe devam etmektedir. Su güvenliği, emniyeti, atık suların berte rafı çok önemli. Hollanda’da da yüzlerce atık su tesisimiz mevcuttur ve 10 kamu şirketi yüksek kalitede içme suyu üretmektedir. 1970’lerde suları aratmaya başladık ve neredeyse bütün haneler musluktan klorsuz su içebiliyor. Su sızma ve kayıp oranımız ise dünyanın en düşük seviyelerinde, yüzde 5 civarındadır. Tarihimizde çok fazla sel yaşandı ve çok vatandaşımızı kaybettik. 1953’te Delta programını hayata geçirdik ve bu da sel önleme sistemidir. Bu sistem kötü havalarda devreye girer ve gereğini yapar. Geçmişimizde defalarca bu sistemi açıp kapattık. Delta programımız 2050 yılına kadar aktif kalacak. Hem bizi sellerden koruyacak hem de sularımız koruyacak. Kirliliğin çok fazla olması bizi yeni stratejilere yönlendiriyor. Farklı çözümler arıyoruz. Nehir yataklarını açmak, seviye artışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Nehir programları için önlemler aldık. İyileştirme gereken noktaları iyileştiriyoruz. Bu projeler sayesinde su seviyemiz bir miktar düştü. Bu programlarımız sayesinde taşkınların önüne geçebiliyoruz. Optimum çözümler elde etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Okyanuslarımız bir plastik çorbasına dönmüş durumda"
Hem öğrenciler hem paydaşlarla projeler oluşturduklarını söyleyen Başkonsolos Arjen Uıjterlınde, "Hollanda’nın su idaresi, atık suyu bir atık su olarak görmüyor Bizim için yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yağmur suyunu depolayabiliriz. Kentlere su tamponu gerçekleştirmek tek başına yeterli olmuyor. Bu suların arındırılması ve depolanması gerekiyor. Atık su ünitelerini temizleyerek sulama için kullanıyoruz. Hem hasat zamanı bizim için yardım sağlıyor. Okyanus temizliği ilgili şeyle paylaşmak istiyorum. Bir kamyon dolusu plastik ve atık okyanuslara atılıyor. Okyanuslarımız bir plastik çorbasına dönmüş durumda, bu sadece deniz için değil bizim için de tehlike. Bunu için bir program geliştirdik. Okyanuslardan plastik toplayacağız. Bu tamamen temiz bir proje olacak. Denizdeki çöplerin yüzde 50’sini toplayabileceğini öngördüğümüz bir proje" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Portföy Yöneticisi Özbağdatlı: "İklim krizi Covid'e çok benziyor"
YEREL HABERLER Çevre Portföy Yöneticisi Özbağdatlı: "İklim krizi ...
Şehir plancısı ve mimarlar, Kocaeli'deki fuar alanı için projelerini sundu
YEREL HABERLER Şehir plancısı ve mimarlar, Kocaeli'deki fuar alanı ...
Bir günde bin 700 pet şişe topladılar
YEREL HABERLER Bir günde bin 700 pet şişe topladılar
Dijital kütüphane kitapseverlerin beğenisini topluyor
YEREL HABERLER Dijital kütüphane kitapseverlerin beğenisini topluyor
Yerli ve milli yol süpürme aracının 100'üncüsü Kocaeli'ye teslim edildi İlk test sürüşünü belediye başkanı yaptı
YEREL HABERLER Yerli ve milli yol süpürme aracının 100'üncüsü ...
Kartepe Zirvesi'nde pandemi ve kent yönetimi görüşüldü
YEREL HABERLER Kartepe Zirvesi'nde pandemi ve kent yönetimi ...
Kocaeli'de karlı günlerin ardından güneş açtı Güzel havanın tadını sahil kenarında çıkardılar
YEREL HABERLER Kocaeli'de karlı günlerin ardından güneş açtı Güzel ...
Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı
Nobel Ödüllü ekonomist: "Gezegen yaşanmaz hale gelecek, ada ülkeleri su altında kalacak" Ekonomist Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini açıkladı
YEREL HABERLER Nobel Ödüllü ekonomist: "Gezegen yaşanmaz hale ...
Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, yaşlı bireylerin taleplerini dinledi
Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek ...
Açelya Akkoyun, dizi projesi için görüşmelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Açelya Akkoyun, dizi projesi için görüşmelerini ...
Başiskele'de özel çocuklu ailelere farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Başiskele'de özel çocuklu ailelere farkındalık ...
Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına ...
Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ...
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama
YEREL HABERLER 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan ...
TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı
YEREL HABERLER TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama ...
Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama ...
Komşusunu öldürmüştü, tutuklandı
YEREL HABERLER Komşusunu öldürmüştü, tutuklandı
Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli ...
Almanya'nın eski Şansölyesi Schröder: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları çok kıymetli" "Türkiye, Avrupa ve Asya’nın arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkiye çatışmaların alanını kesecek güce sahiptir kendi bölgesinde. Ne yazık ki Avrupa’da bunun değeri bilinmemektedir"
YEREL HABERLER Almanya'nın eski Şansölyesi Schröder: "(Rusya-Ukrayna ...
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (3) 
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her ...
Bakan Kurum: "Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki artık ülkelerin ticarette, sanayide, enerjide ve her anlamdaki bağımsızlıkları çok önemli" "Size bir müjde vermek istiyorum. Kocaeli Körfezde dip çamuru temizliğine bakanlık ve büyükşehirle ortaklaşa yapacağız" Kartepe Zirvesi'nin ilk oturumu tamamlandı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.