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        Haberler Gündem Politika Kocaeli Körfez'de seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

        Kocaeli Körfez'de seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için yapılan itirazı kabul etmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 02:21 Güncelleme: 02.04.2024 - 02:21
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        Körfez'de seçim sonuçlarına itiraz reddedildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 98 bin 821 seçmenin oy kullandığı 401 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istedi. Talebi değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

        İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kuruluna yeniden itiraz hakkı bulunuyor.

        AA'nın haberine göre; kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

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