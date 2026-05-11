Kocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu servis aracı devrildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 18:41 Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, henüz sürücüleri öğrenilemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
