        Haberler Gündem Kocaeli’de kahvehanede kumar oynatan kişi hakkında adli işlem

        Kahvehanede kumar oynatan kişi hakkında adli işlem

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kahvehanede kumar oynattığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 4 kişiye 41 bin 416 lira ceza kesildi

        Kahvehanede kumar oynatan kişi hakkında adli işlem

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Körfez ilçesindeki bir kahvehanede denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde N.A'nın kumar oynattığı belirlendi.

        Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 41 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

        Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 800 liraya el konuldu.

        Fotoğraf: AA

