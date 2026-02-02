Kocaelispor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 45+1. dakikada Asensio ve 75. dakikada Nene attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 46'ya yükseltti ve takipçisi olduğu lider Galatasaray ile puan farkı 3'e indi. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı.

Giriş: 02.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:15

