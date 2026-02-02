Habertürk
        Kocaelispor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 45+1. dakikada Asensio ve 75. dakikada Nene attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 46'ya yükseltti ve takipçisi olduğu lider Galatasaray ile puan farkı 3'e indi. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:15
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın 45+1'nci dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio’nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1. İlk yarı sarı-lacivertlilerin tek gollü üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının 75. dakikasında ise Dorgeles Nene, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazandı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 46'ya yükseltti ve takipçisi olduğu lider Galatasaray ile puan farkı 3'e indi. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise Kayserispor'a misafir olacak.

        EDSON ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Fenerbahçe'de Edson Alvarez, cezalı duruma düştü.

        Meksikalı futbolcu, karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Edson Alvarez, gelecek hafta forma giyemeyecek.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI

        Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.

        SELÇUK İNAN, FENERBAHÇE'Yİ HİÇ YENEMEDİ

        Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Fenerbahçeye karşı çıktığı 6 müsabakada da galibiyet alamadı.

        İnan, sarı-lacivertli ekibe karşı Kocaelispor'da 2 ve Kasımpaşa'da bir mağlubiyet, Gaziantep FK ile 3 mağlubiyet yaşadı.

