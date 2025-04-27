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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor: 3 - Boluspor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 3 - Boluspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti. Florent Hasani (2), Kosta Aleksic ve Jefferson'un (p) golleriyle galibiyete ulaşan Boluspor, haftayı 55 puanla 8. sırada tamamladı. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Kocaelispor ise 69 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:26
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        Gollü maçta kazanan Boluspor!
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        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor, Boluspor'u konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Boluspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 44'te Florent Hasani, 19'da Kosta Aleksic ve 67. dakikada penaltıdan Jefferson attı. Ev sahibinin gollerini ise 38'de Samet Yalçın, 54'te Oğulcan Çağlayan ve 60. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.

        MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

        Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak puanını 55'e yükseltti.

        Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Kocaelispor ise 69 puanda kaldı ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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