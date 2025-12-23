Habertürk
        Kocaelispor: 3 - Erzurum FK: 1 | MAÇ SONUCU (Türkiye Kupası)

        Kocaelispor: 3 - Erzurum FK: 1 | MAÇ SONUCU (Türkiye Kupası)

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

        Giriş: 23.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:05
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor, 3-1 kazanmayı başardı.

        Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 18 ile 45. dakikalarda Darko Churlinov ve 53. dakikada Joseph Nonge kaydetti.

        Konuk ekip Erzurumspor FK'nin tek golünü 88. dakikada Brandon Baiye kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, gruplara 3 puanla başladı. Erzurumspor FK ise kupada puansız açılışı yaptı.

        Grupta ikinci maçlarda Kocaelispor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

