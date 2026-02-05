Habertürk
        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor deplasmanında!

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor deplasmanında!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam Kocaelispor'a konuk olacak. Grupta ilk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, Kocaeli'de de seriyi sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar ise güçlü rakibini devirip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i...

        Habertürk / AA
        Giriş: 05.02.2026 - 12:34 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:37
        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bu akşam deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak.

        A Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        2

        Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

        Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

        3

        TEK EKSİK ASLLANI

        Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.

        Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

        4

        KUPADAKİ 11. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.

        1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

        Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.

        5

        NAMAĞLUP SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

        Beşiktaş, son 11 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

        Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

        Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise berabere kaldı.

        6

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

        Ersin, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rashica, Jota, Toure

