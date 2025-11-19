Habertürk
        Kocaelispor'dan sponsor açıklaması! - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor'dan sponsor açıklaması!

        Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sponsor desteğine ilişkin açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 23:19 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:19
        Kocaelispor'dan sponsor açıklaması!
        Kocaelispor, kulübe sponsor olan firmalar hakkında son günlerde kamuoyunda tartışmalar oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, destek veren firmalar hakkında oluşturulmak istenen suni gündemlerin şaşkınlık ve üzüntüyle takip edildiği kaydedildi.

        Kocaelispor'un ulaştığı noktada sponsorların güveninin, camianın fedakarlığının ve taraftarın aidiyetinin önemli rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bugün Kocaelispor, neredeyse tüm reklam alanlarını satarak, 21 bin 319 kombine ile rekor bir satış başarısı yakalayarak, yeni yapılan localar da dahil olmak üzere tek bir boş loca bırakmayarak Türk futbolunda örnek gösterilen bir marka değerine ulaşmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kulübün ekonomik ve sosyal çekim gücüne vurgu yapılarak, şu görüşlere yer verildi:

        "Bu tablo tesadüflerin değil, Kocaelispor'un oluşturduğu sosyal, ekonomik ve duygusal çekim gücünün somut neticesidir. Bugün Kocaelispor sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda şehrimizin tanıtım yüzü, birlik duygusu ve ortak değeridir. Bu nedenle şehrimizin önde gelen firmalarının kulübümüze gösterdiği yüksek teveccühü, farklı niyetlerle yorumlamaya çalışmak, yalnızca kulübümüze değil, şehrimizin marka değerine, birlik iklimine ve ortak geleceğine zarar verir. Kentimizin tüm aktörlerine düşen görev, bu kıymetli destekleri sorgulamak değil, teşekkür etmek ve bu birlikteliği güçlendirmektir."

