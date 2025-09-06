Habertürk
        Kocaelispor, Hırvat stoperi kiraladı - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor, Hırvat stoperi kiraladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 25 yaşındaki Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 18:59 Güncelleme: 06.09.2025 - 18:59
        Kocaelispor, Hırvat stoperi kiraladı!
        Kocaelispor, 25 yaşındaki defans oyuncusu Hrvoje Smolcic’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklama, "Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic. Futbolcu Hrvoje Smolcic’in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        2024-2025 sezonunda Avusturalya Bundesliga Ligi’nde kiralık olarak Lask forması giyen Hırvat stoper Smolcic, 33 maçın 29’unda ilk 11’de başladı ve 3 gol katkısında bulundu.

