Kelly Brook, Kocam kıvrımlarımı beğeniyor
Temmuz 2022'de Kelly Brook, 2015'ten beri birlikte olduğu Jeremy Parisi, İtalya'da dünya evine girmişlerdi. Verdiği bir röportajda, bedenine her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla özel an yaşamasına yol açtığını açıkladı
İngiliz manken ve oyuncu Kelly Brook, 9 Haziran 2022'de Jeremy Parisi ile hayatlarını birleştirmişti. 44 yaşındaki Brook, açıklamalarda bulundu.
Vücuduna her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla özel an yaşamasına yol açtığını açıklayan ünlü isim, aktif olarak kilo vermeye çalışmadığını, sadece kilosunu korumaya çalıştığını söyledi: Sıfır beden olmak istemiyorum. Kendime ulaşılamaz hedefler koymak istemiyorum.
"KENDİMLE MUTLUYUM VE KENDİME GÜVENİYORUM"
Önemli olan şu anda kendimin en iyi versiyonu olmak. Eşinin vücudunu beğendiğini söyleyen Kelly Brook; "Jeremy İtalyan olduğu için kıvrımlarımı seviyor, bu konuda endişelenmeme gerek yok. Sizden başka kimsenin aslında nasıl göründüğünüzü gerçekten umursamadığını fark etmelisiniz. Sizi iyi hissettiren şeyi yapmalısını. Çünkü bir başkasını memnun etmek için belli bir şekilde görünmeye çalışırsanız bu hiç bitmeyen bir savaş olur" şeklinde ifadelerde bulundu ve cümlelerine şöyle devam etti; "Kendimle mutluyum ve kendime güveniyorum. Kilomda dalgalanmalar olsa da kocamın bunu fark ettiğini sanmıyorum... Eğer kendinizi iyi hissederseniz, bu partnerinizle daha fazla cinsellik yaşamanıza yardımcı olur."
"KOCAM ÇOK TATLIDIR"
Eşinin kendisine yemek hazırladığını da belirten Kelly Brook; "Eve döndüğümde güzel pişmiş bir yemekle karşılaşıyorum. Kocam çok tatlıdır, her zaman küçük bir mum yakar ve masayı hazırlar. Birlikte yemek yiyoruz ve bol bol yürüyüş yapıyoruz. Birlikte formda ve sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Bu kesinlikle bizim yaşam tarzımız, evde oturup film izlemektense köpeğimizi gezdirmeyi tercih ediyoruz" dedi. Kelly, çok yol kat edildiğini düşündüğünden bahsederek; "Erkek dergisi kıvrımlı kadınları kapaklarına çıkarıyordu, yani erkekler benim gibi görünen kızları destekliyordu. Oysa kadın dergileri böyle değildi. Bence çok yol kat ettik ve artık pek çok farklı şekil ve bedeni kucaklıyoruz. Artık o vücut kaygılarından hiçbirine sahip olmadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Backgrid UK, Mega, Avalon