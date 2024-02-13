"KENDİMLE MUTLUYUM VE KENDİME GÜVENİYORUM"

Önemli olan şu anda kendimin en iyi versiyonu olmak. Eşinin vücudunu beğendiğini söyleyen Kelly Brook; "Jeremy İtalyan olduğu için kıvrımlarımı seviyor, bu konuda endişelenmeme gerek yok. Sizden başka kimsenin aslında nasıl göründüğünüzü gerçekten umursamadığını fark etmelisiniz. Sizi iyi hissettiren şeyi yapmalısını. Çünkü bir başkasını memnun etmek için belli bir şekilde görünmeye çalışırsanız bu hiç bitmeyen bir savaş olur" şeklinde ifadelerde bulundu ve cümlelerine şöyle devam etti; "Kendimle mutluyum ve kendime güveniyorum. Kilomda dalgalanmalar olsa da kocamın bunu fark ettiğini sanmıyorum... Eğer kendinizi iyi hissederseniz, bu partnerinizle daha fazla cinsellik yaşamanıza yardımcı olur."