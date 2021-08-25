Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı BKM yapımı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi sosyal medyanın gündeminde. Usta oyuncu kadrosuyla adından sık sık söz ettiren Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi ile ilgili merak edilenleri derledik...
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NE?
Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekildi.
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİM?
Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Nevra Serezli
Gülenay Kalkan
Eda Ece
Begüm Öner
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
İsmail İncekara
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Hakan Salınmış
Enis Arıkan
Bora Akkaş
Güven Murat Akpınar
Güçlü Yalçıner
Mehmet Baran Erdoğan
Tolga Çıklaçiftçi
Romina Özipekçi
Gözde Seda Altuner
Burak Topaloğlu
Emine Gülsüm Göznümer
Ayten Mısırlıoğlu
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