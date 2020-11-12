Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 2015 çıkışlı romantik komedi türündeki filmin başrolünde Ezgi Mola ve Murat Yıldırımlar yer alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola: Efsun

Murat Yıldırımlar: Sinan

Gülenay Kalkan: Gönül

Ebru Cündübeyoğlu: Nur

Şebnem Burcuoğlu

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!