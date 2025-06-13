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        Haberler Bilgi Magazin Kocan Kadar Konuş TV'de! Kocan Kadar Konuş oyuncuları kim, nerede, ne zaman çekildi, konusu ne?

        Kocan Kadar Konuş TV'de! Kocan Kadar Konuş konusu ne?

        Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler "Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş konusu nedir, film nerede çekildi?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Kocan Kadar Konuş filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:38
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        Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında bu akşam izleyici ile buluşacak. Bu kapsamda, "Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir?" soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 2015 yapımı romantik komedi türündeki filmin başrolünde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım bulunuyor. İşte filmin detayları...

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        KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!

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        KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Ezgi Mola: Efsun

        Murat Yıldırımlar: Sinan

        Gülenay Kalkan: Gönül

        Ebru Cündübeyoğlu: Nur

        Şebnem Burcuoğlu

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