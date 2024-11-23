Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi

Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Camii önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu 31 yaşındaki Zakire T., kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada üzerine döktüğü benzinin kokusundan etkilenen Zakire T., vatandaşlar tarafından eyleminden vazgeçirildi. Zakire T., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine polis eşliğinde götürüldü.