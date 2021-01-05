Kısıtlamaya uymayan eşini ihbar etti! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da edinilen bilgiye göre Fatih K., kısıtlamaya aldırış etmeden sokağa çıkmaya çalıştı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eşini uyaran Hatice K., kendisini dinlemeyen kocası Fatih K., ile tartışmaya başladı. Fatih K., bir süre sonra eşinin otomobilini alarak evden çıktı.

POLİSİ ARADI EŞİNİ İHBAR ETTİ

İHA'da yer alan habere göre arkadaşı Özkan U.'yu da yanında alan Fatih K., gezmeye başladı. Bu sırada Hatice K., Polisi arayarak eşinin kısıtlamayı deldiğini ve aracını alarak evden kaçtığını ihbar etti. Bir süre sonra polis ekipleri, Fatih K.'nın aracının Mevlana Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

2 KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA KESİLDİ

Burada araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Fatih. K., ve Özkan U.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 TL ceza yazıldı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Zanlılar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.