        Haberler Gündem Çevre Koçköprü Barajı'nda tepki çeken görüntü | Son dakika haberleri

        Erciş'teki Koçköprü Barajı'nda tepki çeken görüntü

        Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Koçköprü Barajı çöplüğe döndü. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "Her taraf çöp, ilaç kutuları, plastiklerle dolu. Ne bulmuşlarsa atmışlar, suyla gelip barajın kenarlarına savrulmuş. Her taraf perişan durumdadır" dedi

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:41 Güncelleme:
        Koçköprü Barajı çöplüğe döndü

        Van'ın Erciş ilçesinde Zilan Çayı üzerinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla 1978-1992 yılları arasında inşa edilen Koçköprü Barajı, ilkbahar mevsimiyle birlikte tam doldu.

        İHA'nın haberine göre, baraja akan Zilan Deresi'nin farklı kolları barajı tam doluluk seviyesine getirirken, dereden akan çöpler ise barajda kirliliğe neden oldu. Çevre köylerden atılan çöpler ve piknikçilerin bıraktığı atıklar baraja akarken baraj çevresi çöplerle doldu.

        Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, uzun yıllar Van Gölü ve çevresinde fotoğraf çektiğini belirterek, barajdaki çevre kirliliğine tepkisini şöyle dile getirdi:

        "Bugün Koçköprü Barajı'nda fotoğraf çekmeye geldim. Bu yıl çok güzel bir yağış oldu. Güzel olmayan şey, buraya pikniğe gelenler ellerindeki çöpleri bırakıp gitmişler ya da çevre köyler ne bulmuşlarsa akarsuya bırakmışlar. Bu da barajda büyük bir kirliliğe neden olmuştur. Nasıl görmek istiyorsan öyle bırak. Fakat etraf öyle kirli ki görülecek durumda değil. Her taraf çöp, ilaç kutuları, plastiklerle dolu. Ne bulmuşlarsa atmışlar, suyla gelip barajın kenarlarına savrulmuş. Her taraf perişan durumdadır."

