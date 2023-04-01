Kokusuz asetonla kredi kartı dolandırıcılığı!

İzmir’de 3 ay önce polise başvuran M.D. ifadesinde, Almanya’dan tatil için İzmir’e geldiğini ve bir eğlence mekanında ödeme yaparken dolandırıldığını iddia etti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu şikayetten yola çıkan İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli organize bir suç örgütünü çökertmişti.

Yapılan çalışmalarda, ortaya şok eden ayrıntılar çıktı. Çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterilerin içeceklerine 'kokusuz aseton' atarak kendilerini sersemlettikleri ve ardından kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

Gözaltına alınan tüm şüphelilerin dijital materyalleri incelendi. İncelenen materyallerde örgüt üyelerinin hem kendi aralarında hem de parasını isteyen müşterilerle yazışmaları çıktı. Örgüt üyelerinden ikisinin yazışması ise dikkat çekti.

"KAÇAK RAKI YAPTINIZ"

Örgüt üyesi tartıştığı bir diğer örgüt üyesine, "İftira atma hapçı, kaçak rakı yapıyordunuz. Kaç tane adam öldü orada sizin yüzünüzden. Böyle şeyler konuşulmaz" diyor.

EN AZ 1 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Örgüt üyelerinin yurt genelinde birçok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

ÇETE LİDERİ VE 7 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.