Kolajen eksikliği belirtileri 0:00 / 0:00

Genç görünmek ve sıkı bir vücuda sahip olmak hem genellikle kadınlar tarafından arzulanan bir şey olarak görülse de aslında erkekler için de oldukça önemlidir. İlerleyen yaşlardan dolayı cildin elastik yapısının azalması ile meydana gelen kırışıklıklar ve sarkmalar bu yüzden çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Bu sebeple vücutta bulunan ve bir tür protein olan kolajen, genç kalmak isteyenler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bağ dokusundan saçlarai tırnaklardan eklemlere ve kemiklere kadar vücudun pek çok farklı noktasında bulunan kolajen cilt yapısının esnekliğini de sağlayan temel yapı taşlarından biridir. Bu yüzden kolajen eksikliği ile birlikte ciltte sarkma ve kırışıklıklar meydana gelir. Sizler için hazırladığımız yazımızda kolajen hakkında merak edilen her şeyi bir araya getirdik.

Kolajen Eksikliği Neden Olur?

Kolejen eksikliğinin nedeni lan farklı durumlar bulunabilir. Bunlardan biri kişilerin sağlıksız beslenmesidir. Kolajen içeriği olan gıdaları tüketmemek, vücutta kolajen ismi verilen proteinin eksilmesine sebep olabilir. Bunun yanı sıra doğal beslenmeden uzak beslenme düzenleri de kolajen eksikliğinin sebepleri arasında yer alır.

Kolajen en fazla hayvansal gıdalarda, özellikle sakatatlarda bulunur. Bu gıdaların tüketiminden tamamen uzak duran kişilerde de kolajen eksikliği meydana gelir. Kolajen özellikle son dönemlerde cilt bakımı için önemli bir yere sahiptir. Kolajen cildin elastik yapısını korur. Ancak yaşın ilerlemesi ile birlikte ciltteki bu elastik yapı zarar görür. Bu da kolajen miktarının azalmasından kaynaklıdır.

Kolajen Eksikliği Belirtileri

Kolajen, vücut için oldukça faydalı bir protein türüdür ve eksikliği meydana geldiğinde vücut bunu bazı tepkimeler ile göstermektedir. İşte kolajen eksikliğinin belirtileri:

Tırnaklarda kırılmalar meydana gelir.

Diş eti hassasiyeti ve kanaması artar.

Ciltte sarkma ve kırışıklık meydana gelir.

Kişi enerji kaybı yaşar ve kendini yorgun hisseder.

Burun kanaması olabilir.

Vücutta morluklar meydana gelebilir.

Özellikle kadınlarda selülit problemi artar.

Kolajen eklemlerde de faydalı olduğu için eksiklik meydana geldiğinde kişilerin hareket kısıtlamalarında etkili olur.

Kolajen Eksikliği Tedavisi

Kolajen eksikliğinin tedavisi de kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Doğal yollar ile kolajen eksikliğini tedavi etmek isteyen kişiler, kolajen içerikli gıdaları tüketebilirler. Bu kapsamda sakatat, kemik suyu, tavuk eti, balıklar, yumurta, domates, havuç,kivi, kaju ve badem gibi besinleri tüketebilirler.

Bunun yanı sıra tıbbi yöntemlerle de kolajen takviyesi yapıldığı görülmektedir. Özellikle enjeksiyon ile kolajen aktarımı son dönemlerde oldukça popüler bir hale gelmiştir. Kolajen hapları da kullanılan diğer bir tedavi yöntemidir.

Kolajen Eksikliği Nelere Sebep Olur?

Kolajen eksikliğinin en büyük etkileri cilt üzerinde ve kemiklerde kendini gösterir. Kolajen eksikliği ile birlikte ciltte kırışıklıklar artar ve sarkmalar meydana gelir. Eklemlerde ise ağrı ve hareket kısıtlaması başlar. Aynı zamanda dokularda daha kolay ve hızlı zarar görür.

Ciltteki Kolajen Eksikliği Nasıl Giderilir?

Ciltte meydana gelen kolajen eksikliğini gidermek için ilk olarak kolajen içerikli gıdaların tüketilmesine özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra hyaluronik asit ve kolajen takviyesi de enjeksiyon yöntemi ile cilde uygulanabilir. Bu takviyeler ile cildin elastik yapısı onarılabilir.