En kolay kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Ağızda dağılan en önemlisi bayatlamayan pastane usulü kandil simidi yapılışını haberimizde derledik. İsteğe göre mahlepli ya da mahlepsiz de yapabilirsiniz. İşte Mübarek günlerin aranılan lezzeti olan, kandil simidi tarifi ve malzemeleri...

KANDİL SİMİDİ KAÇ KALORİ?

1 adet kandil simidi 70 - 80 kalori eşdeğerindedir. Bir adet kandil simidinde 15 g karbonhidrat 10 gr yağ bulunur. 1 dilim ekmek yerine tüketebilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine),

150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağı,

2 çorba kaşığı yoğurt,

3 çorba kaşığı çörek otu,veya susam

2 çorba kaşığı toz şeker,

2 tatlı kaşığı mahlep

2 çorba kaşığı sirke,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un.

Hazırlanışı

Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. Içine kabartma tozunu, mahlepi ve azar azar unu ekleyelim ele yapışmıyan kıvamda yumuşak bir hamur yoğuralım.

Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.

NOT: Simitleri hemen fırından almassak çıtırlıklarını kaybederler.

Sıra geldi şekil vermeye, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak kalınlığında 10'ar cm şeklinde şeritler hazırlayın. Bu şeritleri iki ucundan birleştirin ve birleşme yerlerini de tezgahta bastırarak yuvarlamak suretiyle kaybedin.

Elde ettiğiniz küçük simitleri önce yumurta akına sonra da ister çörek otu, ister susama batırın. Hazırladığınız simitleri tepsiye dizin. Simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-17 dakika civarında pişirin.

Simitler ilk etapta yumuşak olabilir rengi döndükten sonra fırından alın aksi takdirde yanar ve kurur. Simitler dinlendikçe sertleşecek ve kıyır kıvamına gelecektir.

Afiyet Olsun...