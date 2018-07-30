Şerbeti mi, meyveli mi yoksa hafif bir tatlı mı? Bugün dakikalar içinde yapmak istediğiniz tatlı hangisi? Karıştır ve dilimle sadece bu iki hareketle damak tadınıza uygun tadı yakalayabilirsiniz. Ayrıca meyvelerin tatlıları kolaylaştırmanın en kolay ve sağlık yolu olduğunu da unutmayın. İşte dillere destan kıvamı ile mascarpone tatlısı, bayat keklere hayat veren muzlu tatlı ve şerbetli tatlıların en sevileni revani tarifi...
AZ MALZEMELİ TATLI TARİFİ: MASCARPONE TATLISI
Malzemeleri:
2 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 kutu mascarpone peyniri
Frambuaz ve yaban mersini
1 paket tahıllı bisküvi
1 kaşık tereyağı
Nasıl yapılır?
Yoğurt ile peynirinizi derin bir kapta pürüzsüz kıvana gelene kadar karıştırın. İçine pudra şekerini ekleyip karıştırmaya devam edin. Bisküvilerinizi rondodan geçirin. Erittiğiniz tereyağını bisküvi kırıntıları ile karıştırın. Mascarponeyi bardak benzeri bir kapta yapabilirsiniz. Önce bisküvi kırıntılarından düz bir zemin yapın, üzerine yoğurtlu mascarpone peynirli karışımdan koyun ve frambuaz ve yaban mersini ile süsleyin. Afiyet olsun...
PRATİK MUZLU TATLI TARİFİ
Malzemeleri:
160 gram çikolata,
1 paket krema
1 litre süt
6 kaşık şeker
2 kaşık nişasta
2 kaşık un
3-4 adet muz
Kek.
Nasıl yapılır?
Birkaç gün beklemiş kekinizi dilimleyip borcama dizin. Ilık süt ile bayatlama durumuna göre ıslatın. Ardından derin bir kapta şeker, un, nişastayı süt ekleyerek kaynayıncaya ve koyulaşıncaya kadar kaynatın. Keklerin üzerine bu karışımı dökün. Çikolataları kırıp sıcak kremaya ekleyin. Bu karışımı muhallebin üzerine dökün ve muzlu tatlınızı en az 4 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun...
REVANİ TARİFİ
Malzemeleri:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
2 su bardağı un
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet limon ya da portakal kabuğu rendesi
1 adet kabartma tozu
1 adet vanilya
Şerbeti için:
4 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
Yarım limon suyu
Nasıl yapılır?
Revani yapımı kek tarifine oldukça benzer. Aradaki fark içeriğindeki irmik ve üzerine dökülen şerbettir. O yüzden pişirme, hazırlama hatta püf noktaları bile birbirinin aynıdır. Revani tarifine ilk olarak yumurtalar ile şekeri çırparak başlayın. Köpürene kadar çırptığınızdan emin olduktan sonra yoğurt, sıvı yağ, unu koyun ve karıştırmaya devam edin. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu (ya da portakal kabuğu) rendesini ekleyin. Aroma veren malzemeleri en son ekliyoruz ki revanimizin kokusu kaybolmasın. Karışımınızı yağlanmış borcama dökün. Üzerinde düz bir zemin olduğundan emin olun. Bu sırada toz şeker su ve limon suyunuzu kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte pişirilir ve soğumaya bırakılır.
Kek için fırınızın derecesini 180'e ayarlayın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Kekteki gibi kürdan testinden geçirin. Piştiyse fırını kapatıp hemen şerbet ile buluşturun. Yani şerbeti olduğu gibi revani kekine boşaltın. Üzerini gazete kağıdı ile kapatıp dinlenmeye alın. Soğuyan tatlınızın üzerine hindistan cevizi dökebilirsiniz. Kare kare ya da baklava dilimleri yaparak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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