'KolayKaravan'a 2.5 milyon dolar değerleme ile tohum yatırımı

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Karavan kiralama pazar yeri KolayKaravan, ilk yılında iki farklı kurumdan yatırım desteği alarak 2.5 milyon dolar değerleme ile tohum yatırım turunu tamamladığını bildirdi.

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek girişimlerinden biri olan ve 2023 yılının başında ilk yılını kutlayan KolayKaravan, karavan sahipleri ile misafirlerini bir araya getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, kendi geliştirdiği CamperTrust uygulaması ile misafirlerin yolculukları boyunca acil ihtiyaçlarında ulaşılabilir olmasını da sağlayan girişim, bugüne kadar misafirlerine 6 bin gece karavanda konaklama deneyimi yaşatmış durumda.

Aldıkları yatırım hakkında konuşan KolayKaravan Kurucu Ortağı Çağlar Bilici, "Bu senenin ilk çeyreğinde yüzde 700’ü bulan büyümemiz ile yılı 40 bin gece konaklama hizmeti sunarak kapatmayı planlıyoruz. CamperAI ile akıllı fiyatlandırma, güzergâh önerisi geliştirme modülü de bulunan KolayKaravan’ın kendi teknolojisini misafirleri için daha da özelleştirip, bu alandaki en büyük ve en teknolojik platform sağlayıcı olmak yer almayı amaçlıyoruz" dedi.

Yeni yatırım ile tohum yatırım turunu kapattıklarını aktaran Çağlar Bilici, bundan sonraki aşamada mobil uygulama, deneyim çeşitlemesi ve yurt dışı pazarına açılmaya odaklanacaklarını belirtti.