'Kolektif'ten yurt dışı açıklaması Ortak çalışma alanı sağlayıcısı Kolektif House, Ankara'daki ilk lokasyonunun kapılarını açtı. 1071 Ankara'da açılan yeni lokasyonun ardından, şirket başkentte bu yıl içinde 2 yeni lokasyonun daha faaliyete başlamasını hedefliyor. Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, "Açacağımız yeni lokasyonlarla pazar payımızı kısa sürede yüzde 30'a taşıyacağız. Gelecek yıllarda ise yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz" dedi

Ortak çalışma alanı sağlayıcısı Kolektif House, Ankara açılımıyla lokasyon sayısını artırdığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, başkentteki ilk lokasyonu 1071 Ankara’yı hayata geçiren Kolektif House, Ankara’da bu sene 2 lokasyonun daha kapılarını açmaya hazırlanıyor.

2 bin 567 metrekare alana sahip olan 1071 Ankara’da, hazır ofis, ortak çalışma alanı kullanımı sağlayan gezgin üyelik, yasal adres hizmeti sağlayan sanal ofis gibi farklı ihtiyaçlara uygun çalışma alanı çözümlerinin yanı sıra şirketlerin ihtiyaçlarına da Enterprise - Özel Tasarım ve Suit Ofis çözümleri sunulacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, "2015 yılında çıktığımız yolculuğumuzda son 5 yılda her yıl yaklaşık 2 kat büyüdük. Bugün gelinen noktada Türkiye’deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 25’ine sahibiz ve Türkiye’de pazar lideriyiz. Açacağımız yeni lokasyonlarla pazar payımızı kısa sürede yüzde 30’a taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Ankara atılımlarının da bu hedefi destekleyeceğini ifade eden Ahmet Onur, "2024 yılı Türkiye’de hızlı bir şekilde yaygınlaştığımız bir yıl olmaya devam edecek. Kısa süre içinde yeni lokasyonları da bünyemize katacağız. Farklı büyükşehirler için de pazar araştırmamız sürüyor. Gelecek yıllarda ise yeni hizmetlerle kullanıcılarımıza daha fazla değer üretmeyi ve yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.