SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kolesterol düşürücü ilaçlar
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK > Kolesterol düşürücü ilaçların hafıza üzerindeki etkileri

Kolesterol düşürücü ilaçlar hafıza kaybına mı yol açıyor yoksa hafızayı güçlendirmeye yardım mı ediyor?

Bazı araştırmalar “kalp – damar hastalıklarından korunma amaçlı aldığınız kolesterol düşürücü ilaçlar çok küçük olasılıkla geri dönüşlü bir hafıza kaybı sorunu yaşamanıza neden olabilir” diyor. Bu görüşü destekleyen çalışmalar olsa da ağırlıklı görüş bunun tam tersine işaret ediyor

03.08.2018 - 11:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kolesterol düşürücü ilaçların hafıza üzerine olan etkisi hala tartışılıyor. Bu ilaçların hafıza kaybına yol açtığı yönünde araştırmalar olsa da ağırlıklı görüş özellikle  uzun  dönem  kullanımları ile hafızanın daha iyi çalıştığı yönünde. 

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, Bu durum, bu tür ilaçların beyindeki damar  yapısı ve  yangıya (inflamasyon) olumlu  etkisi  olduğu  için nöronların  çalışmasına yarar sağladığı düşüncesiyle açıklanıyor ve bu yönüyle Alzheimer  ve  demansta  yardımcı  ilaç olabileceklerine dikkat çekiliyor. Görüşüne başvurduğumuz Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Shultz ve Zhang’ın bilimsel çalışmalarının da bu  görüşü desteklediğini  söylüyor.

(Schultz BG,  Transl Neurodegener. 2018 - Zhang X  Medicine Baltimore 2018)  Diğer yandan  kolesterol  düşürücü  ilaçların hafıza  kaybına yol  açtığına ilişkin   medikal  dergilerde  yayınlanmış   yazılar da  bulunuyor. (Strom BL,  JAMA Intern Med. 2015 Aug  ve Tuccori M, CNS Drugs. 2014)  Buna gerekçe olarak da,  kolesterolün   nöronlardaki,  “myelin” tabakanın  oluşumu için gerekli  yapı  taşlarından  biri  olduğu  ve  kanda  seviyesinin düşürülmesi  ile  myelinin optimal  çalışmamasının hafıza kayıplarına  yol  açabileceği gösteriliyor.

HANGİSİ DOĞRU?

 “Kolesterol  ilacı  kullanan   hastaların  çok küçük bölümünde özellikle  ilk  30  gün içinde  hafıza  kaybı  gözlendiği ve ilacın  bırakılması ile hafızanın  normal hale geldiği bildirilse de bu  şekilde  rapor  edilen olgu sayısının milyonlarca   hasta  arasında  100’ü bulmadığı gösteriliyor.

Yakın  zamanda  yayınlanan  büyük  bir  araştırmada hafıza  kaybı  durumunun sadece “statin”  adı verilen  kolesterol   düşürücü  ilaçlarla  ilgili  olmadığı,  bu nadir etkinin kan  yağlarını  düşüren  bütün  ilaç gruplarında  meydana gelebileceğini  ve  bunun geri dönüşümlü olduğunu belirtiyor. Bu bilgilerden yola çıkarak; Kalp -  damar hastalıkları bakımından; gerek  koruyucu  olması, gerekse  hastalığın ilerlemesinin durdurulması   amacıyla kullanılan kolesterol  ilaçlarının doktor önerisiyle  alımının, beyin fonksiyonları üzerine de faydalı olabileceği (demans, Alzheimer) dile getiriliyor. Ancak ilaç  kullanımı  sırasında beklenmedik bir hafıza  kaybı durumuyla  karşılaşılması halinde  bunun nadir de olsa kolesterol  düşürücü ilaçtan  kaynaklanabileceğinin unutulmaması öneriliyor. Bu durumda  paniğe kapılmayıp ilacı bırakmak, hafıza kaybının  ilacın bırakılmasına rağmen devam etmesi halinde ise  diğer nedenlerin araştırılması için bir sağlık  kurumuna başvurmak gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X