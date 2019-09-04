Kalın bağırsağın içinde bulunan ince zarın mikrop kapması sonucu oluşan iltihaplanmaların genel adı olan bağırsak iltihaplanması (kolit hastalığı),tedavi edilmediği durumlarda yaşam kaybına yol açan önemli bir hastalıktır. Bağırsak iltihabında erken teşhis, tedavinin olumlu seyri noktasında çok önemlidir.

İşte kolit hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemiyle ilgili tüm ayrıntıları...

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

KOLİT BULAŞICI BİR HASTALIK MIDIR, TÜRLERİ NELERDİR?

Kolitin bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri bulunur. Hastalığın en yaygın olanları ise ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır.

- Enterit: Bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri vardır.

- Proktit: Bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri vardır.

- Crohn hastalığı: Bulaşıcı değildir.

- Ülseratif kolit : Bulaşıcı değildir.

- Alerjik kolit: Bulaşıcı değildir.

- Psödomembranöz kolit: Bulaşıcıdır.

- Enfeksiyöz Kolit: Birçok tipi bulaşıcıdır. Ancak bulaşıcı olmayan tipleri de vardır.

- İskemik kolit: bulaşıcı değil.

- Mikroskobik kolit: Bulaşıcı değildir.

BAĞIRSAK İLTİHABI NEDEN OLUR?

Kolit hastalığına tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Ancak, en yaygın nedenler arasında virüs ve parazit gibi bakteriler ve gıda zehirlenmesi kabul edilir.

Genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.

KOLİT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELEDİR?

Aşağıda sıralanan belirtilerden çoğunluğu noktasında şikayetçiyseniz, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız önemlidir.

- İshal veya kabızlık,

- Karın ağrısı,

- Ateş,

- Makatta akıntı,

- Karaciğer fonksiyon bozuklukları,

- Gözde kızarıklık ve yanma hissi,

- Anemi,

- Böbrek ya da safra taşı,

- Cilt döküntüleri,

- Eklem ağrıları ve şişmesi,

- Cilt iltihabı veya göz iltihabı,

- İştahsızlık ve kilo kaybı,

- Halsizlik ve Yorgunluk,

- Titreme.

BAĞIRSAK İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bağırsak iltihabında tedavi yöntemleri, hastalğa yol açan etkenlere göre farklılık göstermektedir.

İlaç tedavisinde ilk amaç iltihaba sebep olan etkenleri ortadan kaldırmaktır. Hastalığın çabuk iyileşmesini sağlayan ilaçlar bağışıklık sistemi alıştırılarak artırılır. Çünkü bağırsak iltihabını ilaçlar ile tedavi etmek basamaklar şeklinde yapılmaktadır. Kullanılan ilaçlar ise yan etkisi en az olan ilaçlar arasında yer almaktadır.

Bol miktarda su içmek, bağırsak iltihabı bulunanların su ve sıvı takviyesini bol miktarda almaları tedavinin başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden biridir.