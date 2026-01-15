Gerçek Fikri Ne? - 10 Ocak 2026 (YPG'ye ABD Desteği Sürecek Mi?)

Çatışmalar sonrası Halep'te son durum ne? Halep kurtarıldı şimdi ne bekleniyor? Suriye'nin geleceğinde ne var? Halep'teki YPG işgali nasıl bitirildi? Mahalleler YPG'den nasıl temizlendi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Akademisyen Dr. Hazar Vural, Gazeteci Nedret Ersanel, Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek yanıtladı.