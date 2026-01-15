Habertürk
        Köln: 1 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

        Köln: 1 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Köln'e konuk oldu. 4 gol çıkan mücadeleyi Bavyera temsilcisi 3-1 kazandı.

        Giriş: 15.01.2026 - 00:56 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:56
        Bayern Münih doludizgin!
        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 3-1 mağlup etti.

        RheinEnergie Stadı'nda oynanan 17. hafta maçında lider Bayern Münih, Köln'e konuk oldu.

        Linton Maina'nın 41. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 geriye düşen Bavyera ekibi, Serge Gnabry'nin 45+5, Kim Min-jae'nin 71 ve Lennart Karl'ın 84. dakikada bulduğu gollerle 3-1 galip geldi.

        Ev sahibi ekipte milli futbolcu Cenk Özkacar, 90 dakika görev yaptı.

        Bu sonuçla puanını 47 yapan Bayern Münih, en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki 11 puanlık farkı korudu. Köln ise 17 puanda kaldı.

        Gerçek Fikri Ne? - 10 Ocak 2026 (YPG'ye ABD Desteği Sürecek Mi?)

        Çatışmalar sonrası Halep'te son durum ne? Halep kurtarıldı şimdi ne bekleniyor? Suriye'nin geleceğinde ne var? Halep'teki YPG işgali nasıl bitirildi? Mahalleler YPG'den nasıl temizlendi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Akademisyen Dr. Hazar Vural, Gazeteci Nedret Ersanel, Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek yanıtladı.  

